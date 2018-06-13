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Надежда Савченко написала письмо Владимиру Путину
13 июня 2018, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко написала письмо главе российского государства Владимиру Путину. Об этом она сообщила в Facebook. Нардеп просит освободить 66 заключенных в России украинцев.
Как отметила Савченко, вокруг судьбы украинских заключенных возникла исключительная ситуация, поэтому она обращается к Путину "посредством открытого письма с искренней просьбой". По ее словам, решение о помиловании поспособствует миру на украинской земле и миру в международных отношениях России и Украины. Также Надежда отметила, что никаких преступлений против российского народа она не совершала.
Ранее в Службе безопасности Украины утверждали, что Надежда Савченко действительно участвовала в подготовке госпереворота. Согласно последней информации, об этом свидетельствуют данные допроса на полиграфе. Сестра Надежды Савченко Вера назвала заявление СБУ фейком.
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