Жан-Мари Ле Пен попал в больницу

Основатель французской правой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен госпитализирован в одну из больниц в пригороде Парижа из-за истощения. Ле Пен попал в медучреждение за несколько дней до 90-летия.

Сегодня политик должен был предстать перед парижским судом по обвинению в разжигании гомофобии и оскорблении гомосексуалистов.

Госпитализация стала следствием гриппа, которым Ле Пен болел этой весной.