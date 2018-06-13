Киев призвал Лондон вместе бороться с «российской агрессией»

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во время визита в Великобританию выступил с предложением британскому парламенту создать межпарламентскую группу по противодействию «российской агрессии».

Об этом Парубий сообщил в Twitter. Он поблагодарил главу Минобороны Великобритании Марка Ланкастера за помощь Украине. По словам спикера, Лондон принял активное участие в обучении украинских силовиков, которые «борются с российской агрессией».

Ранее Андрей Парубий в своем выступлении эмоционально высказался о выдаче разрешений на строительство газопровода «Северный поток-2» Германией и Финляндией.