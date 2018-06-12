Лукашенко направил Путину поздравления с Днем России

Утром во вторник, глава Белоруссии Александр Лукашенко направил президенту РФ Владимиру Путину поздравления с Днем России. Данную информацию сегодня предоставили в пресс-службе белорусского политика.

В послании подчеркивается, что Россия является для Белоруссии братской страной, которая прошла через множество испытаний и стала суверенным правовым государством, передает ТАСС.

Лукашенко заявил, что политика, которую Путин проводит в сферах экономики и улучшения качества жизни, получает большую поддержку среди россиян. Лидер Белоруссии выразил надежду на то, что белорусско-российское сотрудничество будет в дальнейшем развиваться.