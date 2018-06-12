Лукашенко направил Путину поздравления с Днем России
12 июня 2018, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]
Утром во вторник, глава Белоруссии Александр Лукашенко направил президенту РФ Владимиру Путину поздравления с Днем России. Данную информацию сегодня предоставили в пресс-службе белорусского политика.
В послании подчеркивается, что Россия является для Белоруссии братской страной, которая прошла через множество испытаний и стала суверенным правовым государством, передает ТАСС.
Лукашенко заявил, что политика, которую Путин проводит в сферах экономики и улучшения качества жизни, получает большую поддержку среди россиян. Лидер Белоруссии выразил надежду на то, что белорусско-российское сотрудничество будет в дальнейшем развиваться.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес