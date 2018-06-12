Объявлены причины будущего поражения США в противостоянии с Россией
12 июня 2018, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]
Соединенные Штаты проиграют в геополитическом противостоянии с Российской Федерацией и Китаем. Такой прогноз содержится в заметке, появившейся на страницах отечественной прессы.
Издание «Правда.Ру» со ссылкой на экспертов пишет, что фиаско американцев предопределено наличием ряда факторов, отвлекающих их от борьбы со своими основными оппонентами. В числе этих факторов кризисные ситуации вокруг КНДР и Ирана, на разрешение которых Вашингтону приходится тратить много сил.
Ранее в американской прессе был опубликован материал, рассказывающий о том, что США отстают в военной сфере от Москвы и Пекина. Автор статьи предрек, что Штаты могут потерпеть поражение в случае прямого столкновения с Россией.
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