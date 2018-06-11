Европа стала жертвой американской политики, считает Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что именно страны Европы, поддержавшие США в политике давления на Россию, платят за эту политику падением товарооборота с Россией.

«Европа была частью политической силы, которая поддержала США в политике давления на Россию. Но в то же время Европа стала жертвой этой политики», - заявил сегодня Алексей Пушков на выступлении в Российском центре науки и культуры в Париже.

В доказательство своих слов сенатор привел цифры. По его данным, товарооборот России с США снизился с 29-30 миллиардов долларов до 22-23 миллиарда долларов, и такая потеря совершенно не является для США критичной. Зато товарооборот с Европой, достигавший цифры в 450 миллиардов евро, сейчас составляет едва ли 40% от этой суммы.

«Поэтому именно Европа платит за американскую политику давления на Россию», - приводит заключение сенатора РИА Новости.