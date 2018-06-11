Россия примет ответные меры на новые санкции США

России не потребуется дополнительных юридических процедур, чтобы принять ответные меры на новые санкции США. Ответные меры с российской стороны будут приняты в рамках закона о контрсанкциях.

Ранее глава Министерства финансов США Стивен Мнучин объявил о расширении антироссийского санкционного списка. Сегодня в него попали три российских гражданина и пять компаний. В США мотивировали это решение «угрозой безопасности Вашингтону и его союзникам».

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что эти санкции не имеют под собой никаких оснований.

«По сути, речь идет о специфической форме недобросовестной конкуренции, к которой в последнее время нередко прибегают американцы в отношениях как с партнерами, так и с конкурентами», - отметил сенатор.

«Разумеется, реакция России на этот недружественный шаг неизбежно последует. Причем для этого не потребуется никаких юридических процедур. В рамках недавно вступившего в силу закона о контрсанкциях против США и иных недружественных государств есть все возможности жестко ответить и на эти санкции», - подчеркнул Клинцевич.

Российский парламентарий также отметил, что новые санкции введены США без согласования с европейскими союзниками и в обход Совбеза ООН. Клинцевич расценил это как очередную попытку Америки навязать свою юрисдикцию всему миру, передает РИА Новости.