Помпео охарактеризовал встречу дипломатов из США и КНДР

Утром в понедельник, 11 июня, госсекретарь США Майк Помпео охарактеризовал встречу американских и северокорейских дипломатов. Переговоры состоялись перед саммитом Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

По словам Помпео, вышеуказанная встреча на территории Сингапура стала весьма "детальной и содержательной". На своей страничке в социальной сети Twitter руководитель Госдепа также опубликовал два кадра с переговоров дипломатов. Можно увидеть, что главой делегации США является посол Штатов на Филиппинах Сун Ким.

Напомним, на вторник, 12 июня, запланирована первая встреча американского президента Дональда Трампа и его коллеги из КНДР Ким Чен Ына. В СМИ саммит уже окрестили историческим.