Эксперт объяснил, почему США бессильны против России и Китая

Питер Прай считает, что в случае военного конфликта США не смогут противостоять российскому или китайскому вооружению. Отдельная проблема - Северная Корея, ядерный арсенал которой исчисляется десятками боеголовок.

Комментарий аналитика публикует издание National Interest. Говоря о ситуации с Россией, Прай отмечает, что российский запас ядерного оружия гораздо больше американского. Кроме того, он полагает, что РФ смогла бы сбить большую часть боеголовок, выпущенных со стороны Соединенных Штатов.

В туннелях Китая могут быть размещены сотни мобильных ракет с ядерными боеголовками. Арсенал Китая также превосходит запасы США.

Северная Корея за последний год преуспела в разработке технологии для установки ядерных боеголовок на различные виды межконтинентальных баллистических ракет.

Властям США нужно увеличить скорость наращивания ядерного потенциала страны и отказаться от выполнения договора CHB-III, уверен Питер Прай.