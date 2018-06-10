Эксперт объяснил, почему США бессильны против России и Китая
10 июня 2018, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]
Питер Прай считает, что в случае военного конфликта США не смогут противостоять российскому или китайскому вооружению. Отдельная проблема - Северная Корея, ядерный арсенал которой исчисляется десятками боеголовок.
Комментарий аналитика публикует издание National Interest. Говоря о ситуации с Россией, Прай отмечает, что российский запас ядерного оружия гораздо больше американского. Кроме того, он полагает, что РФ смогла бы сбить большую часть боеголовок, выпущенных со стороны Соединенных Штатов.
В туннелях Китая могут быть размещены сотни мобильных ракет с ядерными боеголовками. Арсенал Китая также превосходит запасы США.
Северная Корея за последний год преуспела в разработке технологии для установки ядерных боеголовок на различные виды межконтинентальных баллистических ракет.
Властям США нужно увеличить скорость наращивания ядерного потенциала страны и отказаться от выполнения договора CHB-III, уверен Питер Прай.
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