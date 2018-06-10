Германия считает поведение Трампа на G7 катастрофой

Глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес назвала поведение американского президента Дональда Трампа на саммите G7 катастрофой: так невозможно проводить «разумную и достойную доверия политику».

«Трамп устроил катастрофу на саммите G7 и попрощался с помощью твита с международной ответственностью», — заявила она. Андреа назвала президента «суматошным человеком».

Глава МИД Германии Хайко Маас призвал страны Европы к единодушию на фоне внешней политики США.

«В течение нескольких секунд вы можете разрушить доверие постом из 280 знаков в твиттере», — написал Маас в соцсети. На то, чтобы доверие восстановить, потребуется гораздо больше времени.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо устроил по итогам саммита пресс-конференцию и рассказал о подписанном коммюнике. Однако президент США Дональд Трамп, досрочно покинувший саммит, после выступления Трюдо обвинил его во лжи и заявил, что Штаты не будут подписывать итоговый документ.