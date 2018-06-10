Башар Асад назвал виновных в продолжении войны в Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил, что западные страны несут ответственность за продолжение военных действий в стране. При этом РФ и Иран не намерены вмешиваться в ситуацию и диктовать свои требования. Обнародованы данные о срыве военными России масштабного нападения США на Сирию

Асад подчеркнул в интервью Daily Mail, что любые решения о будущем республики должны принимать только сами сирийцы. Дамаск ведет борьбу с террористами, которых поддерживает Великобритания, Франция и США, а также "их марионетки". "Чем дальше мы продвигаемся вперед, тем большую поддержку террористы получают со стороны Запада", - сказал Асад.

Ранее Башар Асад высказался о президенте США Дональде Трампе, оскорбившем его, назвав "животным".