Пашинян собрался в Москву с официальным визитом

Глава правительства Армении Никол Пашинян на следующей неделе посетит российскую столицу, сообщил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Он ответил утвердительно на вопрос, ожидается ли приезд Пашиняна. Путин рассчитывает на развитие отношений с Арменией при новом правительстве

7 июня Мнацаканян пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова посетить Ереван.

Путин в ходе своей первой встречи с премьером, которая состоялась в Сочи, пожелал Пашиняну удачи и успехов на его высоком посту.