Пашинян собрался в Москву с официальным визитом
10 июня 2018, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]
Глава правительства Армении Никол Пашинян на следующей неделе посетит российскую столицу, сообщил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Он ответил утвердительно на вопрос, ожидается ли приезд Пашиняна.
7 июня Мнацаканян пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова посетить Ереван.
Путин в ходе своей первой встречи с премьером, которая состоялась в Сочи, пожелал Пашиняну удачи и успехов на его высоком посту.
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