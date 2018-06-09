Трамп ответил на вопрос о признании Крыма российским

В ходе итоговой пресс-конференции после саммита G7 американский президент Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о том, должен ли Крым быть признан российским регионом.

Точнее, нынешний президент США переадресовал этот вопрос своему предшественнику – Бараку Обаме. «Вы должны спросить об этом президента Обаму, потому что он был тем, кто позволил отдать Крым России», - ответил Трамп задавшему вопрос журналисту.

«Обама может много чего говорить, но это он позволил России присоединить Крым. Возможно, у меня было бы совсем другое отношение», - пояснил Трамп, но уточнять свою позицию по этому вопросу не стал.

Накануне саммита G7 американский президент Дональд Трамп заявил, что Россию необходимо вернуть в неформальный клуб ведущих мировых держав, передает «Газета.ру».