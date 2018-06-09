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В Совфеде не верят в договороспособность Порошенко
9 июня 2018, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне Евгений Серебренников выразил уверенность, что нельзя верить обещаниям Порошенко об освобождении журналистов.
«Я не верю в договороспособность этого человека. Поэтому мне сложно комментировать обещания Порошенко и достигнутые с ним договоренности», - заявил Евгений Серебренников.
«Конечно, надо искать точки соприкосновения. Но пока ни один из вопросов с украинской стороной не сдвигается с мертвой точки. Все становится только хуже», - прокомментировал он текущую ситуацию.
Сенатор считает, что только с новым президентом Украины Россия, возможно, сможет прийти к решению назревших вопросов, передает РИА Новости.
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