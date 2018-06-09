В Совфеде не верят в договороспособность Порошенко

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне Евгений Серебренников выразил уверенность, что нельзя верить обещаниям Порошенко об освобождении журналистов.

«Я не верю в договороспособность этого человека. Поэтому мне сложно комментировать обещания Порошенко и достигнутые с ним договоренности», - заявил Евгений Серебренников.

«Конечно, надо искать точки соприкосновения. Но пока ни один из вопросов с украинской стороной не сдвигается с мертвой точки. Все становится только хуже», - прокомментировал он текущую ситуацию.

Сенатор считает, что только с новым президентом Украины Россия, возможно, сможет прийти к решению назревших вопросов, передает РИА Новости.