Российский эксперт оценил вероятность встречи Путина и Трампа

Российский эксперт в субботу оценил вероятность встречи главы России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Специалист убежден, что политикам следует общаться исключительно напрямую.

Профессор Высшей школы экономики Александр Домрин отметил, что российская сторона очень долго ждала от Америки шагов по улучшению отношений. Однако сейчас создается впечатление, что обещания о нормализации связей США и России, которые Трамп давал в рамках своей предвыборной кампании, не могут быть выполнены.