Путин высказался о вероятности выбора преемника из числа губернаторов
9 июня 2018, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о вероятности выбора своего преемника из числа губернаторов. Эта тема была поднята в субботу, 9 июня, в рамках интервью Сергею Брилеву.
Путин подчеркнул, что следует с особым вниманием наблюдать за теми политиками, которые оказались на своем месте и демонстрируют качества, необходимые для руководителя субъекта Российской Федерации.
Российский лидер подчеркнул, что многие губернаторы, которые ранее были назначены на эти высокие посты, показывают в рамках своей деятельности превосходные результаты. По мнению Владимира Путина, нужно и дальше следить за их успехами, отмечается на сайте "Вести".
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