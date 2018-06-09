Путин высказался о вероятности выбора преемника из числа губернаторов

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о вероятности выбора своего преемника из числа губернаторов. Эта тема была поднята в субботу, 9 июня, в рамках интервью Сергею Брилеву.

Путин подчеркнул, что следует с особым вниманием наблюдать за теми политиками, которые оказались на своем месте и демонстрируют качества, необходимые для руководителя субъекта Российской Федерации.

Российский лидер подчеркнул, что многие губернаторы, которые ранее были назначены на эти высокие посты, показывают в рамках своей деятельности превосходные результаты. По мнению Владимира Путина, нужно и дальше следить за их успехами, отмечается на сайте "Вести".