Маккейн разнес Трампа за предложение вернуть Россию в G8

Американский сенатор Джон Маккейн подверг резкой критике предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в состав «Большой восьмерки» и его отношение к союзникам США.

«Президент необъяснимо продемонстрировал по отношению к нашим противникам почтение и уважение, которые следовало бы приберечь для наших ближайших союзников», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте сенатора Джона Маккейна.

Американский сенатор считает, что президент США демонстрирует презрительное отношение к тем странам, которые «разделяют ценности США». По его словам, поведение Трампа противоречит так называемому «принципиальному реализму» и ведет к «ослаблению лидерства Америки в мире», передает RT.

Ранее президент США Дональд Трамп перед вылетом в Канаду на саммит G7 выступил с заявлением, что Россию необходимо вернуть в состав неформального клуба ведущих мировых держав.