Джефф Монсон планирует баллотироваться в депутаты Госдумы
8 июня 2018, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]
Получивший российское гражданство боец смешанных единоборств Джефф Монсон решил отказаться от американского паспорта и в дальнейшем пойти в депутаты Государственной думы.
Для начала Джефф намерен стать депутатом городского парламента подмосковного Красногорска. когда он "дорастет" до депутата Госдумы, Монсон сможет помогать большому количеству людей, заявил боец в интервью "Говорит Москва".
Монсон отметил, что многие американцы не понимают его отказа от американского гражданства, но тем, с кем он общается, Джефф смог это объяснить. Спортсмен подчеркнул, что это решение "больше шло из сердца, а не из головы".
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес