Джефф Монсон планирует баллотироваться в депутаты Госдумы

Получивший российское гражданство боец смешанных единоборств Джефф Монсон решил отказаться от американского паспорта и в дальнейшем пойти в депутаты Государственной думы.

Для начала Джефф намерен стать депутатом городского парламента подмосковного Красногорска. когда он "дорастет" до депутата Госдумы, Монсон сможет помогать большому количеству людей, заявил боец в интервью "Говорит Москва".

Монсон отметил, что многие американцы не понимают его отказа от американского гражданства, но тем, с кем он общается, Джефф смог это объяснить. Спортсмен подчеркнул, что это решение "больше шло из сердца, а не из головы".