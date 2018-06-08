Новый российский бомбардировщик способен топить авианосцы США

Американское издание The National Interest рассказало о "самом мощном стратегическом бомбардировщике", который заменит все остальные в составе ВВС России в следующем десятилетии.

Издание считает, что ПАК ДА поднимется в воздух к 2025–2026 году, серийное производство самолета наладят к 2028–2029 году. При этом там пишут, что Россия была готова закончить разработку ПАК ДА к 2019 году, но из-за работ по новому стратегическому бомбардировщику Ту-160М2, сроки пришлось сдвинуть.

Основным оружием будут гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал". Авторы также приводят информацию из открытых источников. Согласно ей, ПАК-ДА будет 130-тонным гиперзвуковым самолетом с двумя двигателями, который сможет пролетать более 15 тысяч километров без дозаправки.