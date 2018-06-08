//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Обнародованы данные о срыве военными России масштабного нападения США на Сирию
2

На Украине назвали «реальный способ» отобрать Крым у России
3

Генштаб ВСУ назвал причину массовых потерь Украины в ходе боев под Горловкой
4

Раскрыты детали плана киевского командования по отсечению ДНР от Азовского моря
5

"Должно быть стыдно",ведущие раздражали своим хамством на прямой линии с Путиным

//Политика 13+

Новый российский бомбардировщик способен топить авианосцы США

8 июня 2018, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]

Новый российский бомбардировщик способен топить авианосцы США
topwar.ru

Американское издание The National Interest рассказало о "самом мощном стратегическом бомбардировщике", который заменит все остальные в составе ВВС России в следующем десятилетии.

Издание считает, что ПАК ДА поднимется в воздух к 2025–2026 году, серийное производство самолета наладят к 2028–2029 году. При этом там пишут, что Россия была готова закончить разработку ПАК ДА к 2019 году, но из-за работ по новому стратегическому бомбардировщику Ту-160М2, сроки пришлось сдвинуть.

Основным оружием будут гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал". Авторы также приводят информацию из открытых источников. Согласно ей, ПАК-ДА будет 130-тонным гиперзвуковым самолетом с двумя двигателями, который сможет пролетать более 15 тысяч километров без дозаправки.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

НС

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Началась трехдневная рабочая поездка Путина в Китай

Началась трехдневная рабочая поездка Путина в Китай

Российский лидер Владимир Путин утром в пятницу прибыл с рабочим визитом в столицу Китая Пекин. Предполагается, что в рамках данной поездки президент РФ проведет переговоры с китайскими властями.

//В мире

Турчинов: Запад показывает политику двойных стандартов по "Северному потоку - 2"

Турчинов: Запад показывает политику двойных стандартов по "Северному потоку - 2"

Секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Александр Турчинов обвинил Запад в демонстрации политики двойных стандартов по отношению к газопроводу "Северный поток — 2".

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Тереза Мэй в ходе саммита G7 встретится со всеми, кроме Дональда Трампа

Тереза Мэй в ходе саммита G7 встретится со всеми, кроме Дональда Трампа

Утром в пятницу, 8 июня, стало известно, что британский премьер-министр Тереза Мэй в рамках саммита G7 встретится со всеми политиками, кроме президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

//Политика

В Киеве рассказали подробности «секретной операции России» в Крыму

В Киеве рассказали подробности «секретной операции России» в Крыму

Российская Федерация провела «секретную операцию» на территории Крыма. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев. По его словам, РФ якобы тайно перевезла на полуостров до миллиона русских.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Стал известен вероятный сценарий будущего разгрома Украиной ДНР и ЛНР

Стал известен вероятный сценарий будущего разгрома Украиной ДНР и ЛНР

Киев попытается использовать миротворцев ООН для разгрома Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий прогноз сделал Денис Пушилин, представляющий ДНР на переговорах по мирному урегулированию.

//Общество

На северо-востоке Москвы начинается переселение по программе реновации

На северо-востоке Москвы начинается переселение по программе реновации

В пятницу стало известно, что к расселению в рамках программы реновации готовы четыре дома на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

//Общество

Земфире запретили давать концерты во время чемпионата мира по футболу

Земфире запретили давать концерты во время чемпионата мира по футболу

В пятницу стало известно, что российской певице Земфире запретили давать концерты во время проведения чемпионата мира по футболу. Выступления артистки отменены в Калининграде и Нижнем Новгороде.

//В мире

Киев может не пустить Ренату Литвинову на похороны Киры Муратовой

Киев может не пустить Ренату Литвинову на похороны Киры Муратовой

Власти Украины пока не могут сказать, сможет ли известная российская актриса Рената Литвинова посетить похороны режиссера и сценариста Киры Муратовой, которая скончалась в Одессе в минувшую среду.

//Общество

Греф всю жизнь работать в Сбербанке не собирается

Греф всю жизнь работать в Сбербанке не собирается

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не собирается всю жизнь работать в Сбербанке. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции. При этом он хочет быть клиентом учреждения до конца своих дней.

//Общество

Минобороны РФ посмеялось над анекдотом о перехвате корабля

Минобороны РФ посмеялось над анекдотом о перехвате корабля

Российское Министерство обороны с юмором прокомментировало появившееся ранее в украинских СМИ сообщение о перехвате в Черном море ракетного корабля военно-транспортным самолетом Ан-26.

//Новости партнеров

//Политика

Новый российский бомбардировщик способен топить авианосцы США

Новый российский бомбардировщик способен топить авианосцы США

Американское издание The National Interest рассказало о "самом мощном стратегическом бомбардировщике", который заменит все остальные в составе ВВС России в следующем десятилетии.

//В мире

Порошенко рассказал о главной угрозе для Украины

Порошенко рассказал о главной угрозе для Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что одной из самых больших угроз для страны является коррупция, и ему приходится преодолевать яростное сопротивление, создавая антикоррупционные институты.

//В мире

Эксперты прокомментировали реакцию Киева на политику двойных стандартов

Эксперты прокомментировали реакцию Киева на политику двойных стандартов

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов обвинил страны ЕС в политике двойных стандартов и недостаточной поддержке антироссийских санкций из-за «Северного потока-2».

//Криминал

Установлена личность мужчины, напавшего с ножом на девочку

Установлена личность мужчины, напавшего с ножом на девочку

Установлена личность мужчины, напавшего с ножом на 11-летнюю девочку в московском подъезде. По предварительным данным, им оказался В. Косячкин, который работает в банях неподалеку от места нападения.

//В мире

ВСУ подавили силой вспыхнувший в Донбассе антиукраинский бунт

ВСУ подавили силой вспыхнувший в Донбассе антиукраинский бунт

Украинские силовики в пятницу временно закрыли находящийся на территории Донбасса КПП «Майорск» из-за народного бунта против властей страны. Соответствующая информация оказалась в распоряжении интернет-СМИ.

//Общество

Гай Ричи снял ролик, посвященный чемпионату мира

Гай Ричи снял ролик, посвященный чемпионату мира

Знаменитый британский режиссер Гай Ричи опубликовал снятый недавно видеоролик. Клип посвящен предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

//В мире

Свидетель рассказал, что радикалы хотели заживо сжечь Януковича

Свидетель рассказал, что радикалы хотели заживо сжечь Януковича

Харьковские радикалы в 2014 году хотели заживо сжечь тогда еще президента Украины Виктора Януковича. Об этом в суде сообщил экс-глава службы безопасности бывшего украинского лидера Владимир Павленко.

//Шоу-бизнес

Беременная Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отмечают деревянную свадьбу

Беременная Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отмечают деревянную свадьбу

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров отмечают годовщину свадьбы. 47-летняя теледива и 30-летний спортсмен познакомились шесть лет назад и через год официально оформили отношения.

//Новости СМИ2

//Культура

Умер актер Игорь Лях

Умер актер Игорь Лях

Известный актер, заслуженный артист России Игорь Лях скончался. Ему было 55 лет. Об этом сообщил актер МХАТ имени Горького Дмитрий Корепин. Самой знаменитой ролью актера Игоря Ляха в кино стала дебютная работа.

//Экономика

Озвучена инициатива о переходе России в глобальное наступление на доллар

Озвучена инициатива о переходе России в глобальное наступление на доллар

России нужно начать глобальную борьбу с долларом. Такое заявление сделал Андрей Костин, глава одного из банков РФ. По его мнению, Москва должна перейти к выполнению задачи по дедолларизации мировой экономики.

//Общество

Крымский регион через 30 лет ждет малый ледниковый период

Крымский регион через 30 лет ждет малый ледниковый период

Этот вопрос астрофизики, в частности, обсуждали в ходе международной астрономической конференции «Магнетизм, циклы активности и вспышки на Солнце и звездах», сообщил на пресс-конференции в Симферополе ведущий научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории РАН Юрий ЦАП, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

//Криминал

В Москве девочка получила удар ножом в подъезде

В Москве девочка получила удар ножом в подъезде

Напавшего на 11-летнюю девочку преступника зафиксировала камера видеонаблюдения. Мужчина подкараулил девочку у подъезда дома в 4-м Очаковском проезде столицы, и нанес ей два удара ножом.

//Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева еще раз увидели с Екатериной Тулуповой

Дмитрия Шепелева еще раз увидели с Екатериной Тулуповой

Дмитрия Шепелева неоднократно встречали в обществе девушки-блондинку, которую, как стало известно, зовут Екатерина Тулупова. Слухи о романе Дмитрия и Екатерины появились после того, как их увидели в кафе.

//live

«Если и рак лечить научимся, будем помирать от естественной старости!»

«Если и рак лечить научимся, будем помирать от естественной старости!»

Президент РФ Владимир Путин на состоявшейся Прямой линии отметил, что в онкологии, «может, поменьше результатов, хотя позитивный тренд есть». О том, что вполне можно помереть и здоровеньким, размышляет Сергей КОЛЕСНИКОВ...

//Новости Redtram

//Политика

Минобороны опровергло данные об авиаударе ВКС РФ в сирийском Идлибе

Минобороны опровергло данные об авиаударе ВКС РФ в сирийском Идлибе

В Министерстве обороны России опровергли сообщения о якобы нанесении российским самолётом 7 июня удара в районе населённого пункта Зардана в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в заявлении ведомства.

//В мире

Китайские военные музыканты встретили Путина "Катюшей"

Китайские военные музыканты встретили Путина "Катюшей"

Китайский военный оркестр встретил президента России Владимира Путина известной песней "Катюша". Си Цзиньпин вручил главе российского государства Владимиру Путину орден Дружбы КНР.

//Общество

Минпромполитики сравнило цены в Крыму и Краснодаре: в Крыму оказалось дешевле!

Минпромполитики сравнило цены в Крыму и Краснодаре: в Крыму оказалось дешевле!

Министерство промышленной политики Крыма сравнило цены на продукты в республике, Севастополе и Краснодарском крае. Из 23 позиций продовольственных товаров цены превышают показатели соседних субъектов только по четырем наименованиям.

//Общество

Мать ребенка, спевшего песню про Путина в детском саду, уволили

Мать ребенка, спевшего песню про Путина в детском саду, уволили

Жительница Нижневартовска (ХМАО), которая ранее возмутилась исполнением воспитанниками детского сада песни про Владимира Путина, лишилась работы. Александра Терикова работала на местном телеканале N1.

//В мире

Воюющая в Донбассе украинская армия атаковала ОБСЕ

Воюющая в Донбассе украинская армия атаковала ОБСЕ

Работающие в зоне конфликта на востоке Украины наблюдатели ОБСЕ попали под огонь киевских силовиков. Соответствующую информацию распространили через СМИ власти Луганской народной республики.

//В мире

МВД возбудило дело в отношении основателя крупнейшей биржи криптовалют

МВД возбудило дело в отношении основателя крупнейшей биржи криптовалют

МВД РФ возбудило новое уголовное дело против основателя крупнейшей биржи криптовалют BTC-e Александра Винника. Адвокат Тимофей Мусатов подтвердил решение суда Москвы об объявлении в международный розыск Винника.

//Общество

Власти Калининграда объяснили отмену концерта Земфиры во время ЧМ-2018

Власти Калининграда объяснили отмену концерта Земфиры во время ЧМ-2018

Днем в пятницу власти Калининграда рассказали, почему было решено отменить концерт российской певицы Земфиры в городе во время чемпионата мира по футболу. Информация об этом появилась ранее сегодня.

//В мире

МИД РФ опроверг информацию о найденном в Афганистане советском летчике

МИД РФ опроверг информацию о найденном в Афганистане советском летчике

МИД России не получали никакой информации об обнаруженном в Афганистане советском летчике, который считался пропавшим без вести. В посольство России в Афганистане не поступало достоверных сведений.

//В мире

Автопилот электрокара Tesla оправдали в аварии с летальным исходом

Автопилот электрокара Tesla оправдали в аварии с летальным исходом

В США уже два месяца ведется расследование дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом, участником которой был электрокар Tesla. Согласно последним данным, автопилот автомобиля был оправдан.

//Шоу-бизнес

СМИ: Вадим Казаченко намерен подать в суд из-за побоев, полученных на телешоу

СМИ: Вадим Казаченко намерен подать в суд из-за побоев, полученных на телешоу

Известный российский певец Вадим Казаченко написал заявление в полицию из-за побоев, полученных на телешоу. В ходе съемок между артистом и композитором Андреем Ковалевым произошел конфликт.

//Общество

СМИ: Правительство утвердит концепцию пенсионной реформы на следующей неделе

СМИ: Правительство утвердит концепцию пенсионной реформы на следующей неделе

Правительство утвердит концепцию пенсионной реформы, в том числе изменение пенсионного возраста, на следущей неделе. Предполагается, что пенсионный возраст для мужчин увеличится до 65 лет, для женщин — до 63.

//В мире

Сестра герцогини Кэтрин подтвердила, что скоро станет матерью

Сестра герцогини Кэтрин подтвердила, что скоро станет матерью

Младшая сестра герцогини Кэтрин призналась, что в настоящий момент действительно ждет первенца. В мае прошлого года Пиппа Миддлтон сыграла красивую свадьбу со своим возлюбленным Джеймсом Мэттьюзом.

//Общество

Вскрыта подготовка войск НАТО к нейтрализации российского Калининграда

Вскрыта подготовка войск НАТО к нейтрализации российского Калининграда

Силы Североатлантического альянса готовятся к нейтрализации российских систем вооружений, расположенных на территории Калининградской области. Такое мнение высказал в СМИ военный аналитик Юрий Зверев.

//В мире

Россиянин Винник, задержанный в Греции, заочно арестован судом в Москве

Россиянин Винник, задержанный в Греции, заочно арестован судом в Москве

Сегодня гражданин России Александр Винник, ранее задержанный в Греции по запросу США, был заочно арестован Останкинским судом Москвы. Об этом днем в пятницу, 8 июня, сообщила представитель суда.

//Общество

Экс-представитель Януковича в Крыму показал мастерское владение японским мечом

Экс-представитель Януковича в Крыму показал мастерское владение японским мечом

Виктор ПЛАКИДА – до 2014 года был председателем Совмина Крыма, представителем президента Украины в АРК, после 2014-го возглавлял «Крымэнерго».

//Политика

Собянин заявил, что пойдет на выборы мэра как самовыдвиженец

Собянин заявил, что пойдет на выборы мэра как самовыдвиженец

В пятницу, 8 июня, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что намерен пойти на выборы как самовыдвиженец. Политик заявил, что планирует выдвигаться от "партии москвичей" посредством сбора подписей.

//Общество

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд покидает свою должность

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд покидает свою должность

Днем в пятницу, 8 июня, стало известно, что глава Гидрометцентра Роман Вильфанд покидает свою должность. Данный высокий пост специалист занимал в течение последних семнадцати лет – с 2001 года.

//В мире

НАТО: инцидент с журналистом Бабченко может иметь серьезные последствия

НАТО: инцидент с журналистом Бабченко может иметь серьезные последствия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 8 июня, заявил, что инцидент с журналистом Аркадием Бабченко, который недавно произошел на Украине, может подорвать доверие к свободным СМИ.

//В мире

Путин получит высшую госнаграду Китая - орден Дружбы КНР

Путин получит высшую госнаграду Китая - орден Дружбы КНР

Глава России Владимир Путин в скором времени получит высшую государственную награду Китая. Орден Дружбы Китайской Народной Республики российскому политику лично вручит председатель КНР Си Цзиньпин.

//Политика

В МИД России сообщили, что проводится подготовка встречи Путина и Трампа

В МИД России сообщили, что проводится подготовка встречи Путина и Трампа

В МИД России рассказали, что внешнеполитическое ведомство в настоящий момент проводит активную подготовку переговоров российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

//Происшествия

Водитель поливальной машины потушил в Москве горящий автомобиль

Водитель поливальной машины потушил в Москве горящий автомобиль

В Москве водитель поливальной машины потушил на дороге горящий автомобиль. Представитель московского главка МЧС в пятницу, 8 июня, отметил, что пламя было ликвидировано до приезда спасателей.

//В мире

Эксперт рассказал, почему Киев сообщил о потере контроля над Одессой

Эксперт рассказал, почему Киев сообщил о потере контроля над Одессой

Российский эксперт в пятницу, 8 июня, рассказал, почему украинские парламентарии сообщили секретарю Совета национальной безопасности Украины Александру Турчинову о "потере контроля" в Одессе.

//Шоу-бизнес

Изменившаяся до неузнаваемости Елена Корикова сообщила, что может уйти из кино

Изменившаяся до неузнаваемости Елена Корикова сообщила, что может уйти из кино

Актриса Елена Корикова поразила своих поклонников неожиданным заявлением. Звезда совсем недавно вновь пришла в превосходную форму после целого ряда не слишком удачных процедур у косметолога.

//В мире

Совфед оценил идею Британии создать группу по борьбе с "преступлениями" России

Совфед оценил идею Британии создать группу по борьбе с "преступлениями" России

В пятницу, 8 июня, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказался об идее Британии создать подразделение по борьбе с "преступлениями" РФ.

//В мире

Власти Германии больше не могут замалчивать разногласия с США

Власти Германии больше не могут замалчивать разногласия с США

Власти Германии больше не могут замалчивать разногласия с руководством Соединенных Штатов Америки. Соответствующее заявление сделал в пятницу, 8 июня, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

//Общество

Специалисты из США определили самое разрушительное оружие России

Специалисты из США определили самое разрушительное оружие России

Подводные лодки «Хаски», которые планируется оснастить ракетами «Циркон», станут самым разрушительным оружием России. Такое мнение было высказано в материале, появившемся на страницах американской прессы.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры