Минобороны опровергло данные об авиаударе ВКС РФ в сирийском Идлибе

В Министерстве обороны России опровергли сообщения о якобы нанесении российским самолётом 7 июня удара в районе населённого пункта Зардана в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в заявлении ведомства. В МИДе России заявили, что коалиция США стерла Ракку с лица земли

Бои в этом районе были, добавляют в министерстве, но это было столкновение террористов из "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) с группировкой "Джейш аль-Ахрар", в нем была применена тяжелая артиллерия.

Все сообщения "Обсерватории по правам человека в Сирии" (Лондон) и "Белых касок" о якобы нанесении ВКС РФ удара в районе Зардана провинции Идлиб не соответствуют действительности, заявляют в Минобороны. Как сообщали эти организации, жертвами удара стали 38 человек.