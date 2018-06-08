Собянин заявил, что пойдет на выборы мэра как самовыдвиженец

В пятницу, 8 июня, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что намерен пойти на выборы как самовыдвиженец. Политик заявил, что планирует выдвигаться от "партии москвичей" посредством сбора подписей.

Собянин полагает, что так будет справедливо и правильно, поскольку должность градоначальника является больше хозяйственной, а не политической. Именно поэтому необходимо учитывать мнения и настроения жителей столицы, имеющих разные предпочтения в политике, передает РИА "Новости".

Сергей Собянин уже подал документы на выдвижение кандидатом в мэры города и заявил, что готов услышать наказы и пожелания москвичей.