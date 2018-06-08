МВД: в России сокращено число оформленных разрешений на работу для граждан США

Министерство внутренних дел Российской Федерации сообщило о сокращении за год числа выданных в России разрешений на работу для граждан США. По сведениям МВД, по состоянию на 31 марта 2018 года оформили 144 разрешения на работу для специалистов из США. Это на 33% меньше, чем за аналогичный период 2017 года (215 разрешений), - сообщает RT.

В основном работать в Россию из США приезжают высококвалифицированные специалисты.

По данным МВД, как раз для них сокращены выдача разрешений на работ. В прошлом году высококвалифицированным американским специалистам было выдано 196 разрешений, в текущем году было оформлено 130 разрешений.