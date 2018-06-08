В Киеве рассказали подробности «секретной операции России» в Крыму

Российская Федерация провела «секретную операцию» на территории Крыма. Такое заявление сделал депутат украинской Верховной Рады Мустафа Джемилев.

Парламентарий рассказал, что РФ якобы тайно перевезла на полуостров до миллиона русских. Когда была осуществлена данная операция, Джемилев не уточнил. При этом депутат отметил, что действия, приписываемые им Москве, нарушают международные соглашения, пишет «Русская весна». Также Мустафа Джемилев обвинил соседнее государство в «выживании» с полуострова представителей крымскотатарского народа.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после референдума, прошедшего в регионе. Украина итоги голосования крымчан, выбравших присоединение к России, не признала. Ранее на этой неделе сообщалось, что украинский журналист Виталий Портников назвал «реальный способ» вернуть полуостров под контроль властей в Киеве.