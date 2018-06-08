Началась трехдневная рабочая поездка Путина в Китай
8 июня 2018, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин утром в пятницу прибыл с рабочим визитом в столицу Китая Пекин. Предполагается, что в рамках данной поездки президент РФ проведет переговоры с китайскими властями.
Согласно последней информации, Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, а по итогам беседы они подпишут совместное заявление.
Кроме того, будут подписаны некоторые другие документы, регулирующие отношения двух стран в сферах торговли, космоса, энергетики, защиты интеллектуальной собственности и других. У президента России также запланированы переговоры с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном и главой постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
Впоследствии Путин станет участником саммита ШОС, передает РИА "Новости".
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