СМИ: Путин может встретиться с Трампом в Вене

В СМИ появилась информация о том, что российский лидер Владимир Путин рассматривает возможность встречи с президентом США в Вене. Якобы этот вопрос обсуждался с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Согласно последней информации европейского должностного лица, пожелавшего остаться неизвестным, Путин якобы говорил с Курцем на тему организации вышеуказанной встречи текущим летом, передает газета The Wall Street Journal.

Канцлер Австрии пообещал, что позвонит Трампу и выяснит, есть ли такая возможность. Интересно, что после переговоров ни австрийская, ни российская стороны даже не упомянули об этой теме.

Есть данные о том, что Владимир Путин хотел бы провести встречу с американским коллегой на нейтральной территории.