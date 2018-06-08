//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Модель plus-size Катя Жаркова опубликовала свои фото в купальнике
- Певица Луна и ее муж-продюсер, шекспировские страсти на страницах соцсетей
- В Сеть попало видео со съемок скандального клипа Светланы Лободы
- На день рождения Наташи Королевой Винокур "на себе принес" Игоря Николаева
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
СМИ: Путин может встретиться с Трампом в Вене
8 июня 2018, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]
В СМИ появилась информация о том, что российский лидер Владимир Путин рассматривает возможность встречи с президентом США в Вене. Якобы этот вопрос обсуждался с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
Согласно последней информации европейского должностного лица, пожелавшего остаться неизвестным, Путин якобы говорил с Курцем на тему организации вышеуказанной встречи текущим летом, передает газета The Wall Street Journal.
Канцлер Австрии пообещал, что позвонит Трампу и выяснит, есть ли такая возможность. Интересно, что после переговоров ни австрийская, ни российская стороны даже не упомянули об этой теме.
Есть данные о том, что Владимир Путин хотел бы провести встречу с американским коллегой на нейтральной территории.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Раскрыты детали плана киевского командования по отсечению ДНР от Азовского моря
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
В Сеть попало видео со съемок скандального клипа Светланы Лободы
//В мире
СМИ: самолет ВМС Украины "перехватил" российский корабль в Черном море
//Новости партнеров
//Спорт
Модель plus-size Катя Жаркова опубликовала свои фото в купальнике
//Политика
//Общество
Военные медики разработали идеальный алгоритм потребления кофе
//Новости СМИ2
//Спорт
Певица Луна и ее муж-продюсер, шекспировские страсти на страницах соцсетей
//Общество
//Новости Redtram
//Общество
Британское генконсульство в Петербурге прекратило свою работу
//Футбол
//Общество
//Общество
"Должно быть стыдно",ведущие раздражали своим хамством на прямой линии с Путиным
//В мире
Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток-2"
//В мире
В Киеве рассказали, в чем опасность Крымского моста для Украины
//Общество
//Наука
//Общество
Удаление аппендицита в детстве сильно увеличивает риск развития рака
//Культура
//Общество
Прилепин оценил ответ Путина о возможных провокациях в Донбассе
//В мире
Ирина Понаровская планирует триумфальное возвращение на сцену