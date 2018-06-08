Чеченский лидер Рамзан Кадыров решил объяснить, почему президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках вчерашней "Прямой линии" не позвонил ему и не выяснил подробности о ситуации в регионе.

Отсутствие вопросов, по мнению Кадырова, говорит о стабильности в Чечне. Политик подчеркнул, что правительство республики в полном составе внимательно следило за ходом "Прямой линии" и каждый был готов отчитаться о любой сфере жизни в данном регионе, передает URA.RU.

Рамзан Кадыров убежден, что в Чечне царит благополучие, доверие и мир, вследствие чего президент решил обратить внимание на менее успешные регионы. На своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" чеченский лидер, однако, подчеркнул, что в республике есть проблемы, которые власти всеми способами пытаются решить.