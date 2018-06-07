Путин рассказал, когда закончится давление на Россию

В рамках "Прямой линии", которая проходит в четверг, 7 июня, президент России Владимир Путин ответил на один из самых актуальных вопросов и сообщил, когда закончится давление западных стран на РФ.

По мнению главы государства, это произойдет лишь в тот момент, когда партнеры осознают, что подобные действия контрпродуктивны. Путин также отметил, что бесконечные обвинения, которые в последнее время поступают в адрес России, являются фактором сдерживания, однако такая политика в корне ошибочна.

Президент РФ подчеркнул, что страна всегда будет защищать собственные интересы, не применяя грубость и хамство, а также искать компромисс.