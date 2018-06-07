Путин: рост цен на бензин недопустим
7 июня 2018, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках "Прямой линии" в четверг, 7 июня, заявил, что ситуация с ростом цен на бензин в стране является недопустимой и категорически неправильной.
Российский лидер подчеркнул, что увеличение стоимости топлива является результатом целого ряда ошибок в регулировании этой сферы. Путин добавил, что правительство РФ уже приняло меры по ограничению цен на бензин и продолжает работать над этим.
Уточняется, что власти намерены ежедневно контролировать ситуацию на автозаправочных станциях и через некоторое время отчитаться об изменениях.
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в рамках онлайн-связи сообщил Владимиру Путину, что рост цен на бензин, который в мае составил 5,6 процента, к настоящему моменту остановлен.
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