Путин: рост цен на бензин недопустим

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках "Прямой линии" в четверг, 7 июня, заявил, что ситуация с ростом цен на бензин в стране является недопустимой и категорически неправильной.

Российский лидер подчеркнул, что увеличение стоимости топлива является результатом целого ряда ошибок в регулировании этой сферы. Путин добавил, что правительство РФ уже приняло меры по ограничению цен на бензин и продолжает работать над этим.

Уточняется, что власти намерены ежедневно контролировать ситуацию на автозаправочных станциях и через некоторое время отчитаться об изменениях.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в рамках онлайн-связи сообщил Владимиру Путину, что рост цен на бензин, который в мае составил 5,6 процента, к настоящему моменту остановлен.

