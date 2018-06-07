"Прямая линия" с Владимиром Путиным началась с хорошей новости

В четверг, 7 июня, началась "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что страна в настоящий момент упорно и планомерно двигается в сторону "белой полосы".

По словам российского лидера, страна уже прошла стадию "черной" и "серой" полос и нацелена на "устойчивый белый цвет". Путин подчеркнул, что Россия находится на траектории устойчивого экономического роста, а также достигла исторического минимума инфляции.