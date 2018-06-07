Ракетный кулак семьи Ким

По данным «АН», даже после вероятного сокращения МБР, у КНДР останется возможность нанести гарантированный неприемлемый ущерб США и их союзникам.

Как рассказал «Аргументам недели» на правах анонимности, представитель российского Минобороны, сегодня на вооружении армии Северной Кореи стоит «примерно 12 типов баллистических, в том числе и межконтинентальных ракетоносителей».

Как пояснил офицер, типы БР определяются максимальной дальностью полета: «У тактических дальность полета до 500 км., у БР малой дальности до 1 тыс. км., средней - до 5,5 тыс. км. МБР квалифицируются по дальности свыше 5,5 тысяч». «Соответственно, США больше беспокоит программа по МБР, а Южную Корею и Японию комплексы малой и средней дальности», - подчеркнул он.

По его словам, «секретность количественных и качественных показателей ракетных сил КНДР очень серьезная. Но, по примерным оценкам, Пхеньян умеет на вооружении порядка 150-170 баллистических ракет средней дальности (БРСД) семейства «Нодон». С прогнозируемой дальностью полета от 1 тыс. до 1,5 тыс. км. Также появилась информация, что с помощью предположительно иранских специалистов, «северянам» удалось довести до ума БРСД «Мусудан», с расчетной дальностью до 3,5-4 тысяч. Началось ли их серийное производство сказать сложно».

«Однако в этом диапазоне дальности (который угрожает, в том числе и Японии и американской военной базе на Гуане) уже испытана и принята на вооружение БРСД «Хвасон-12». «Хвасон-14» уже относится к классу МБР с гарантированной дальностью полета свыше 10 тыс. км. То есть, фактически континентальной части США. По нашим оценкам, количество носителей семейства «Хвасон» свыше 50 единиц. Их дальнейшему развертыванию мешает дефицит редкоземельных металлов, которые Китай практически перестал поставлять КНДР из-за международных санкций. Однако и «двенадцатая» и «четырнадцатая» способны нести ядерные боеголовки». - говорит военный источник.

В тоже время, судя по количественному составу ракетных войск КНДР, даже сокращенный на 50% ракетный арсенал северян вполне способен ответно-встречный ядерный удар с нанесением неприемлемого ущерба не только по Южной Кореи и Японии, но и по США.