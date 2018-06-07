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Лавров выиграл ракетный спарринг у Ына
7 июня 2018, 09:48 [«Аргументы Недели», Александр ГРИГОРЬЕВ ]
«АН» стали известны некоторые секретные подробности официального визита российской делегации в КНДР. В частности, удалось договориться об уничтожении Ким Чем Ыном фактически половины своего ракетного арсенала.
Как говорят источники в МИД России, кроме официальной повестки визита российских дипломатов в Пхеньян «нам важно было понять позицию северян в преддверии намеченного саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына». По их словам, «нас заверили, что в обмен на снятие некоторых особо чувствительных секторальных санкций, Пхеньян готов сократить свой ракетный арсенал наполовину и дать проверяемые гарантии не возобновления производства взамен уничтоженных носителей». Как подчеркивают российские дипломаты, о количественных показателях речь не шла.
Источники отказались отвечать на прямой вопрос «АН», было ли это связанно с какой-либо просьбой американских коллег. Но не стали отрицать, что «Россия должна играть более активную роль в умиротворении ситуации на Корейском полуострове».
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