Ни одна из партий не выдвинет кандидатуру Ильи Яшина на выборы мэра Москвы

Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин не нашел партийной поддержки для участия в выборах мэра Москвы и намерен принять в них участие в качестве самовыдвиженца.

"Я пойду самовыдвиженцем, в понедельник планирую подать документы в избирком", - сказал Яшин журналистам в среду. Такое выдвижение говорит о том, что молодому политику не удалось договориться ни с одной из оппозиционных партий. Это отмечает в своем аккаунте в Фэйсбуке вице-президент Российской Ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

«Не удалось договориться ни с одной из либеральных партий о выдвижении. Что и неудивительно, учитывая раздрай в немногочисленном, но высококонкурентном сегменте оппозиционно-либеральных сил, - пишет политолог. - В связи с этим большие вопросы относительно успешности сбора Яшиным подписей, не говоря уже о прохождении муниципального фильтра».

Сам Яшин надеется собрать не менее 36 тысяч подписей в поддержку выдвижения раньше выделенного срока. Яшин сообщил, что сбор подписей муниципальных депутатов (для выдвижения в мэры Москвы необходимо собрать 110 подписей муниципальных депутатов из 110 столичных округов) происходит параллельно, и ему удалось заручиться поддержкой порядка 70 муниципальных депутатов. Он признался, что мундепов, представляющих "Единую Россию", среди них пока нет (собрать подписи в необходимом количестве округов без поддержки "Единой России" в настоящий момент невозможно).

Ранее сторонники Яшина утверждали, что его кандидатуру может выдвинуть партия "Парнас", это избавило бы его от сбора подписей граждан. Но политсовет принял решение не выдвигать и не поддерживать ни одного политика, поскольку либеральной оппозиции не удалось договориться о едином кандидате на выборах мэра Москвы.

Напомним, выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. О намерении участвовать в них ранее заявляли, помимо Яшина, экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, журналист Антон Красовский. Кандидата от "Яблока" определит исполком бюро партии, в связи с тем, что победитель праймериз, глава Тверского района Яков Якубович отказался выдвигаться.