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В МИДе России заявили, что коалиция США стерла Ракку с лица земли
6 июня 2018, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]
С начала операции по "освобождению" от ИГ* сирийской Ракки в городе ничего не сделано для облегчения положения выживших жителей, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Артем Кожин.
Как заметил дипломат в беседе с РТ, свидетельства очевидцев и правозащитников развенчивают западный миф об "освобождении" этого сирийского города. "Ракка была по большей части стерта с лица земли, а значительная, пока не поддающаяся подсчету часть ее населения, – убита и погребена под руинами", — добавил он. Восстановлением города никто не занимается, вокруг все заминировано.
"Хотелось бы завершить этот комментарий о судьбе уничтоженного сирийского города вопросом: есть ли у тех, кто таким вот образом "освободил" Ракку от террористов, моральное право поучать сирийцев, как им строить будущее своей страны?", - подчеркнул Кожин.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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