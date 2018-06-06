В МИДе России заявили, что коалиция США стерла Ракку с лица земли

С начала операции по "освобождению" от ИГ* сирийской Ракки в городе ничего не сделано для облегчения положения выживших жителей, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Артем Кожин.

Как заметил дипломат в беседе с РТ, свидетельства очевидцев и правозащитников развенчивают западный миф об "освобождении" этого сирийского города. "Ракка была по большей части стерта с лица земли, а значительная, пока не поддающаяся подсчету часть ее населения, – убита и погребена под руинами", — добавил он. Восстановлением города никто не занимается, вокруг все заминировано.

"Хотелось бы завершить этот комментарий о судьбе уничтоженного сирийского города вопросом: есть ли у тех, кто таким вот образом "освободил" Ракку от террористов, моральное право поучать сирийцев, как им строить будущее своей страны?", - подчеркнул Кожин.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.