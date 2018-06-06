Совбез ООН впервые за несколько лет принял заявление по Украине

Совет Безопасности ООН принял специальное заявление с осуждением нарушений режима прекращения огня на востоке Украины. Заявление председателя стало первым решением СБ по кризису на Украине за 3 года. Выложены кадры учений приготовившейся к вторжению Украины армии ЛНР

СБ ООН осуждает нарушения режима прекращения огня в Донбассе, особенно применение тяжелых вооружений, запрещенных минскими договоренностями, и обеспокоено "тяжелыми последствиями" обострения в Донбассе для гражданского населения. Члены совета призвали стороны конфликта перейти к выполнению пунктов мирного договора, что позволит достичь "скорейшего прогресса" по стабилизации ситуации.