Косачев рассказал, когда Россия и Украина наладят отношения

Отношения России и Украины смогут выйти на новый этап только после смены националистической власти на Украине, заявил председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Российский сенатор уверен, что национализм разрушает изнутри любую многонациональную страну со сложным межконфессиональным и этническим устройством. «Я уверен, что рано или поздно сам народ Украины отвергнет национализм в качестве государственной политики», - считает Косачев.

«Как только украинское население сменит эту националистическую власть, в отношениях между Россией и Украиной наступит новый, благоприятный и конструктивный этап, когда мы будем воспринимать друг друга как дружественные, соседские и конструктивно настроенные страны и народы», - цитирует российского политика РИА Новости.