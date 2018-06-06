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Путин дал интервью Медиакорпорации Китая перед визитом в КНР
6 июня 2018, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин дал интервью Медиакорпорации Китая перед визитом в в Китайскую Народную Республику. Глава российского государства ответил на вопросы главы Медиакорпорации КНР Шэнь Хайсюна.
Отметим, интервью было дано в Москве вечером 31 мая в преддверии государственного визита Владимира Путина в КНР, но опубликовано на сайте Кремля ранним утром 6 июня.
Российский лидер рассказал о цели России. "В России не может быть никакой другой цели, кроме улучшения жизни наших граждан", - сказал Путин и отметил, что у властей Китая такая же цель.
Путин рассказал, как отметил свой день рождения с Председателем Си Цзиньпином. Он не стал скрывать, что сделали они это по простому: "Выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу".
Президент РФ отметил, что китайский лидер "очень доступный и по-человечески душевный человек и то же время очень надёжный партнёр". "Можно быть уверенным в том, что если мы с Председателем Си Цзиньпином о чём-то договариваемся, то я со своей стороны, и я знаю, что он со своей стороны всегда стремимся к исполнению наших взятых на себя обязательств", - пояснил Путин.
На вопрос главы Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна "каким может быть развитие российско-американских отношений и отношений России со странами Запада", Путин ответил: "... Россия либо будет суверенной, либо её вообще не будет... Никакого другого пути у нас нет".
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