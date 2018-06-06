На Украине назвали «реальный способ» отобрать Крым у России

В распоряжении властей Украины, стремящихся вернуть под свой контроль Крым, есть только один «реальный способ» реализации задуманного. Такое мнение высказал киевский журналист Виталий Портников.

Портников отметил, что попытки захватить российский полуостров силовыми методами обречены на провал. По словам журналиста, процитированного агентством «Новороссия», Киеву может помочь только Конституционный суд РФ. Собеседник СМИ выразил надежду, что данный орган сочтет действия по присоединению Крыма противоречащими российскому законодательству.

Крым вошел в состав РФ весной 2014 года по итогам референдума. Киев не признал результаты голосования, прошедшего на полуострове, и объявил его оккупированным.