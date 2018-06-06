Кандидаты на кресло мэра Миасса встретятся сегодня на дебатах

На должность главы города Миасса в Челябинской области заявились 10 претендентов. Сегодня, 6 июня, в 17-00 они встретятся, чтобы обсудить решение проблем городского хозяйства. Дебаты кандидатов будут транслировать онлайн на сайте 1obl.tv в прямом эфире.

Проблем у Миасса накопилось немало, и начать их решать стоит уже сегодня. Для этого кандидаты придут в городскую общественную палату, расскажут свое видение перспектив развития южноуральского города, а также ответят на вопросы обществеников, ветеранов и предпринимателей.