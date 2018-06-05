Зампред совета министров Республики Крым Дмитрий Полонский считает, что Мустафа Джемилев "начал страдать галлюцинациями", возомнив себя "повелителем погодных явлений".

Так он прокомментировал заявление депутата Рады о том, что Украина причастна к засухе в Крыму.

Полонский сообщил РБК, что никаких проблем с водой в Крыму нет, сельское хозяйство растет, так что "ненужные Крыму политики" чересчур много на себя берут, если думают, что могут как-то оказать влияние на ситуацию на полуострове.

Ранее Мустафа Джемилев заявил, что в Крыму возникли серьезные проблемы после того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал. Джемилев подчеркнул, что в Крыму уже "вообще нет сельского хозяйства".