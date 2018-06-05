Премьер Италии выступил за отмену санкций против России
5 июня 2018, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что новое правительство будет выступать против антироссийских санкций, так как они бьют по экономике и обществу Российской Федерации.
Об этом политик сообщил, выступая в Сенате парламента республики. Страна будет полностью открыта для России. При этом, поскольку Италия является членом Североатлантического альянса, США также останутся «традиционно привилегированным партнером».
Джузеппе Конте на днях вступил в должность премьер-министра.
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