Стали известны детали будущего «сокрушительного ответа» Москвы на санкции Запада

Российская Федерация даст «сокрушительный ответ» на западные санкции, от которого «ахнет весь мир». Такой прогноз в разговоре с представителями СМИ сделал отечественный политолог и военный эксперт Александр Жилин.

Президент Владимир Путин в понедельник поставил свою подпись под законом о контрсанкциях, который ранее одобрил парламент РФ. Документ делегировал правительству право вводить ограничительные меры против государств, проводящих враждебную политику по отношению к Москве. Под ударом также оказались чиновники и организации из этих стран.









Как будет применяться данный закон? На этот вопрос для ФАН ответил глава Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин.

По словам аналитика, Россия мало что способна противопоставить своему главному оппоненту - Соединенным Штатам – в сфере торговли. Оборот между двумя странами мал, США, в отличие от Европы, не зависят от российских энергоресурсов.









Москва в качестве встречной меры могла бы расторгнуть действующий контракт на доставку американских астронавтов на Международную космическую станцию. В этом случае NASA столкнулось бы с проблемой возвращения на Землю командира длительной экспедиции МКС-56 Эндрю Фойстела и бортинженера Ричарда Арнольда, которые в настоящее время находятся на орбите. Такой вариант можно рассматривать только теоретически, поскольку для российской стороны, придерживающейся принципов гуманизма, он неприемлем, отметил Жилин.









Эксперт полагает, что будущие контрсанкции примут форму масштабного «импортозамещения». Согласно точке зрения собеседника СМИ, властям РФ предстоит заместить навязанные стране идеи в области политики, экономики и образования на идеи, реализация которых отвечает национальным интересам. Александр Жилин предсказал, что от этого «сокрушительного ответа» должен «ахнуть весь мир».

Претворение в жизнь программы действий, о которой упомянул аналитик, по его словам, «вырвет из цепких лап наших врагов» будущие поколения страны. Это даст России возможность успешно развиваться в дальнейшем, резюмировал Жилин.