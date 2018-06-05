//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Судебное разбирательство Вадима Казаченко и его жены закончилось скандалом
- Звезда кулинарного шоу пришла в бешенство и высмеяла комментарии подписчиков
- Садальский хотел срезать пуговицы на пиджаке летящего бизнес-классом Петросяна
- Новый шпагат Волочковой в купальнике привел поклонников в ужас
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
Стали известны детали будущего «сокрушительного ответа» Москвы на санкции Запада
5 июня 2018, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация даст «сокрушительный ответ» на западные санкции, от которого «ахнет весь мир». Такой прогноз в разговоре с представителями СМИ сделал отечественный политолог и военный эксперт Александр Жилин.
Президент Владимир Путин в понедельник поставил свою подпись под законом о контрсанкциях, который ранее одобрил парламент РФ. Документ делегировал правительству право вводить ограничительные меры против государств, проводящих враждебную политику по отношению к Москве. Под ударом также оказались чиновники и организации из этих стран.
Как будет применяться данный закон? На этот вопрос для ФАН ответил глава Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин.
По словам аналитика, Россия мало что способна противопоставить своему главному оппоненту - Соединенным Штатам – в сфере торговли. Оборот между двумя странами мал, США, в отличие от Европы, не зависят от российских энергоресурсов.
Москва в качестве встречной меры могла бы расторгнуть действующий контракт на доставку американских астронавтов на Международную космическую станцию. В этом случае NASA столкнулось бы с проблемой возвращения на Землю командира длительной экспедиции МКС-56 Эндрю Фойстела и бортинженера Ричарда Арнольда, которые в настоящее время находятся на орбите. Такой вариант можно рассматривать только теоретически, поскольку для российской стороны, придерживающейся принципов гуманизма, он неприемлем, отметил Жилин.
Эксперт полагает, что будущие контрсанкции примут форму масштабного «импортозамещения». Согласно точке зрения собеседника СМИ, властям РФ предстоит заместить навязанные стране идеи в области политики, экономики и образования на идеи, реализация которых отвечает национальным интересам. Александр Жилин предсказал, что от этого «сокрушительного ответа» должен «ахнуть весь мир».
Претворение в жизнь программы действий, о которой упомянул аналитик, по его словам, «вырвет из цепких лап наших врагов» будущие поколения страны. Это даст России возможность успешно развиваться в дальнейшем, резюмировал Жилин.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Вице-спикер Рады рекомендует украинцам не ехать в Россию на ЧМ-2018
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Вскрыты планы ВСУ по созданию бригады из бандитов для «зачистки» Донбасса
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
//Общество
//Политика
В Крыму заявление о причастности Украины к засухе назвали "галлюцинацией"
//Новости партнеров
Судебное разбирательство Вадима Казаченко и его жены закончилось скандалом
//Общество
Из сотен пляжей в Крыму лишь 60 получили санитарно-эпидемиологические заключения
//Общество
//Политика
Стали известны детали будущего «сокрушительного ответа» Москвы на санкции Запада
//Культура
Актёра Леонида Неведомского похоронят на Волковском кладбище
//Новости СМИ2
В рамках мартовской проверки в казанском ТЦ "Порт" выявили целый ряд нарушений
//Общество
//Новости Redtram
//Общество
В Башкирии семья десятки лет принимала Уголовный кодекс за Коран
//Общество
Памятка для туристов в Крыму гласит, что купаться и нырять голодным - нельзя!
//Общество
//Общество
//Общество
Эксперты дали рекомендации, как выбрать вкусную и качественную клубнику
//В мире
//Общество
Фанаты заметили, что Ксения Бородина не носит обручальное кольцо
//Спорт
//Общество
В Госдуме призывают сократить рабочий день чиновникам в дни матчей сборной РФ
В Ульяновске похоронное бюро вымостило тротуар кусками надгробных плит с именами
//Общество
В жилых домах в Екатеринбурге газ отключат на месяц из-за ЧМ-2018
//Общество
Строители ж/д части моста в Крыму погрузили последнюю сваю в основание опоры
Дана Борисова провела 4 дня с дочкой в Москве и улетела на отдых