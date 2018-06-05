Найден способ выгнать США из Украины и Сирии

Россия должна ужесточить внешнеполитическую позицию, чтобы «выдавить» Соединенные Штаты из зоны своих национальных интересов. С соответствующим заявлением в телеэфире выступил отечественный эксперт Семен Багдасаров.

Аналитик отметил, выступая на программе «России 1», что в сферу интересов Москвы входят бывшие советские республики, в том числе Украина, а также Сирия, куда военные РФ вошли по приглашению законного правительства. Чтобы предотвратить дальнейшее вмешательство США во внутренние дела этих стран, Россия должна предъявлять более жесткие требования к Вашингтону, полагает Багдасаров. Эксперт предостерег руководство РФ от уступок Штатам. По его словам, подобная линия поведения привела в 1991 году к крайне негативным последствиям для страны.

Ранее во вторник СМИ процитировали бывшего американского президента Билла Клинтона, который признался, что Россия привела его в ярость.