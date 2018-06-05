Пушков высказался о возможности вернуть Россию в G8

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможность возвращения России в формат G8. Ранее соответствующую идею выдвинули в бундестаге, где отметили, что такой шаг позволит создать противовес США.

По мнению российского политика, "большая семерка" в настоящий момент заинтересована в возвращении России значительно больше, чем Москва, передает URA.RU. Пушков подчеркнул, что этот "клуб друзей США" больше не является магнитом для нашей страны.

На своей страничке в социальной сети Twitter Пушков написал, что G7 не имеет возможности выдвигать Москве какие-либо условия для возвращения в данный формат.