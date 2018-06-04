Москва следит за манёврами НАТО у границ России

Как заявил в понедельник, 4 июня. пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Москва отслеживает маневры, которые осуществляются по линии НАТО, особенно вблизи российских границ. В Прибалтике начались масштабные учения НАТО

Так он прокомментировал манёвры учений "Удар сабли — 2018" (Saber Strike), которые стартовали вчера в Прибалтике. Песков отметил, что по линии профильных ведомств "принимаются все необходимые меры" для обеспечения безопасности России на фоне таких учений.