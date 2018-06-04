Кудрин доложил Путину о недочетах в исполнении госпрограмм в министерствах

Алексей Кудрин за неделю работы на посту главы Счетной палаты России провел проверку выполнения министерствами государственной программы и ее результаты доложил Владимиру Путину. Новый глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал главе государства Владимиру Путину, что почти в каждом министерстве или ведомстве хоть небольшие, но есть недочеты в исполнении государственных программ, неисполнение определенных показателей, финансовые нарушения.

По словам Кудрина, почти все министры и руководители ведомств получат представления.

По результатам 2017 года 10 материалов уже направлены в прокуратуру. "В целом за прошлый год в результате работы Счетной палаты 136 материалов направлены в правоохранительные органы, из них 86 – в прокуратуру. Открыто 35 уголовных дел", - доложил Кудрин итоги по результатам работы СП в прошлом году. Напомним, Кудрин сменил на посту председателя СП Татьяну Голикову.

Он рассказал президенту РФ о своих планах деятельности в СП. Кудрин собирается сделать акцент на то, чтобы перевести проверки в большей степени на оценку результатов эффективности для достижения конечного результата стратегических майского указа и госпрограмм, которые будут сопровождать выполнение этих стратегических целей.

По словам главы СП, необходисл "точно описать результат, как эти ресурсы влияют на их достижение, и как шаг за шагом достигается этот результат", - сообщает пресс-служба Кремля. "Это станет ключевым направлением работы Счетной палаты", - подчеркнул Кудрин на встрече с Путиным.