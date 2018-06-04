Эстония угрожает России потерей Санкт-Петербурга

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что Россия потеряет не только Санкт-Петербург, но даже города, расположенные в Сибири, если только решится атаковать Эстонию.

Бывший эстонский президент объясняет отсутствие военной угрозы со стороны России именно членством Эстонии в НАТО. Ильвес уверен, что пятая статья Устава НАТО обеспечивает Эстонии защиту от российской агрессии.

«Россия, конечно, может атаковать Эстонию, но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят», - заявил экс-президент Эстонии в интервью.

Вместе с тем Ильвес уверен, что Россия вот уже 27 лет продолжает кампанию по дискредитации Эстонии. Он посетовал, что «на Западе полно «полезных идиотов», и до сих пор есть медиа, которые это подхватывают».

Пятая статья Устава НАТО гласит, что нападение третьей стороны на любого члена альянса трактуется как нападение на альянс, после чего подвергшаяся нападению страна получает право на коллективную оборону, сообщает Lenta.ru.