Путин объяснил, почему встреча с Трампом постоянно переносится

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 4 июня, объяснил, почему его встреча с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в последнее время постоянно переносится.

По словам Путина, контакт до сих пор не состоялся из-за того, что внутри США в настоящий момент ведется ожесточенная борьба, вследствие чего встреча становится невозможной.

В интервью австрийскому телеканалу ORF российский лидер сообщил, что за подробностями следует обратиться к американскому руководству.

Ранее сегодня Владимир Путин сообщил, что РФ не стремится к разобщению Европы, поскольку заинтересована в едином Евросоюзе.