//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Почему Федор Бондарчук не женится на Паулине Андреевой
- Алла Пугачева разозлилась, увидев снимки бывшего мужа с Ольгой Бузовой
- Худоба рэпера Басты пугает его поклонников
- "Гжель и копыта": наряд Анастасии Волочковой вызвал жаркие споры в сети
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
- В основном в наших огородах выращивают 9 видов капусты
- Биоклад лёгок и удобен в применении на вашем дачном участке
//самое читаемое
//Политика 13+
Ассоциация законодателей Поволжья соберется в Перми
4 июня 2018, 13:19 [ «Аргументы Недели. Пермь» ]
В Перми соберутся спикеры законодательных органов из 14 регионов России. 7 июня на площадке Законодательного собрания Пермского края состоится очередное пленарное заседание Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа.
Ассоциация законодательных органов власти Приволжского федерального округа считается одной из самых влиятельных среди подобных региональных объединений. В ее состав входят 14 законодательных органов государственной власти субъектов РФ. Координатором Ассоциации сегодня является председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин. Итоговые документы и решения Ассоциации законодателей рассматриваются как предложения для совершенствования федеральной правой базы во всех сферах общества.
Традиционно заседания Ассоциации проходят раз в квартал в столице одного из регионов Приволжского округа. В Перми последнее заседание проходило в 2014 году, обсуждались вопросы регулирования трудовой миграции и опыт организации социального партнерства власти и крупного бизнеса в Пермском крае. Принципы подобного взаимодействия было предложено закрепить в проекте федерального закона «Об основах государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Часть принятых решений была учтена при формировании законодательных инициатив в Государственную Думу РФ.
Основными темами обсуждения на заседании на этот раз станут вопросы кадетского образования и здравоохранения.
По словам председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих такая совместная работа законодателей имеет очень большое стратегическое значение: «Совместными усилиями с руководителями парламентов Приволжского федерального округа мы ведем работу по проведению в жизнь инициатив, которые обсуждаются на заседаниях Ассоциации, чтобы они были внесены в законодательство РФ. Многие решения находят свое отражение в федеральных законах, именно потому, что они важны для наших граждан».
Отметим, Ассоциация законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа создана 14 мая 2002 года. Ассоциация создана в целях координации законотворческой деятельности субъектов РФ, создания единой правовой основы для реализации политики государства во всех сферах российского общества и обеспечения безопасности в Поволжье.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
В основе – комплексный подход 24.05 14:52
На контроле – ключевой объект 16.05 13:38
У юбилея Перми появилась эмблема 16.05 13:37
Цена уже никого не пугает 16.05 13:37
В Перми приводят в порядок уличную торговлю 26.04 10:57
//Новости МирТесен
На улице Мира изменяется схема движения 26.04 10:56
С учетом возраста и льгот 26.04 10:56
В Перми поддержат традиции Первомая 26.04 10:54
//Новости Гнездо.ру
В Перми запустят часы обратного отсчета 18.04 11:48
После таяния снега в пермских городских лесах начнется противоклещевая обрабо 18.04 11:48
Пермь готовится к оздоровительной кампании 11.04 13:48
//Новости Redtram
Пермь отметит праздник Весны и Труда 11.04 13:47
От парада до фейерверка 11.04 13:46
В Перми на весенний период ограничат движение грузового транспорта 04.04 10:06
//Новости ADWILE
Пермские крыши взяли под контроль 04.04 09:28
Новации – в пользу родителей 04.04 09:28
Решение, продиктованное временем 28.03 16:55
Облик Перми изменится к лучшему 22.03 13:32
Горожанам вернут «Фонтан со львами» 22.03 13:31
Городской проект набирает обороты 19.03 15:14
//Новости партнеров
Не снижая темпов 19.03 15:12
На пути к большому баскетболу 19.03 15:09
Город не снижает темпов 19.03 15:07
В честь исторической даты 19.03 15:06
В Перми случайный прохожий спас из пожара пять человек 02.06 10:01