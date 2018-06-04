В Кремле высказались о вероятности возвращения России в G8

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о возможности возвращения РФ в формат G8. По его словам, в настоящий момент актуальность формата "большой восьмерки" ощутимо снижается.

Песков убежден, что что в стремительно меняющейся обстановке в сферах политики и экономики возрастает роль G20 на мировой арене, передает в понедельник РИА "Новости".

Пресс-секретарь Владимира Путина, отвечая на вопрос журналистов, какое решение примет Россия, если поступит предложение вернуться в G8, заявил, что гипотетические предположения в данном вопросе едва ли являются целесообразными.