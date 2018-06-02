Как отметил зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа, Украине надо сначала разобраться со своими арестованными, среди которых есть и украинцы. Климкин письменно попросил коллег из МИД других стран «давить на Россию»

Алексей Чепа заметил, что если у кого-то есть сомнения в справедливости российского правосудия, пусть обращаются в международные инстанции, сообщает РИА Новости. Парламентарий добавил, что недавно Климкин уже "отличился" своим заявлением по поводу "убийства" журналиста Аркадия Бабченко, сейчас он опять сделал явно непродуманное заявление.